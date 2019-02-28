РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Спектакль о глупом мышонке покажут дети на сцене сельского дома культуры «Романцево» в Подольске 2 марта, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселок Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском Доме культуры «Романцево» 2 марта пройдет открытый урок-поздравление для мам с Международным женским днем. В программе мероприятия спектакль «Сказка о глупом мышонке» в постановке воспитанников кружка раннего творческого развития «Пирамидка», поздравление и многое другое», – говорится в сообщении.

Спектакль начнется в 13:00 по адресу: поселок Радиоцентра Романцево, дом №10.