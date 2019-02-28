РИАМО - 28 фев. Реконструкция двух проектируемых проездов на юге Москвы улучшит транспортное сообщение на территории производственной зоны «Верхние котлы», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с подготовкой проекта планировки территории для строительства и реконструкции проектируемых проездов №3735 и №1819 (ЮАО)», – говорится в сообщении.

Суммарная протяженность объектов не превысит 950 метров.

«Протяженность проезда №3735, запланированного к строительству, составит 700 метров», – уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Строительство и реконструкция рассматриваемых улиц улучшит транспортное обслуживание территории производственной зоны №33 «Верхние котлы». Проект планировки территории линейного объекта будет подготовлен за счет средств городского бюджета.