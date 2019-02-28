В этот уикенд в Московском регионе открывается выставка Павла Пеперштейна в музее современного искусства «Гараж», фестиваль «Московская Масленица», выставка кошек «Кэтсбург», состоится концерт Елки. Об этих и других событиях выходных - в подборке РИАМО.



ПЯТНИЦА, 1 марта

Масленица «Московские сезоны»

© Фото предоставлено организатором – Московские сезоны

Фестиваль «Московская Масленица» с 1 по 10 марта пройдет на 23 площадках Москвы. Посетители смогут не только купить блины и научиться их готовить, но и увидеть фолк-концерты, кукольные представления. На площади Революции приготовят катаеф – арабские блинчики с начинкой (яблочной или ореховой), шведские картофельные блинчики, на площади Славы - розовые блины со свеклой, голубой блин с апельсиновым джемом, черный блин с красной рыбой и пр. Также на площадках фестиваля будут устроены ресторанные шале, где можно попробовать более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы. На ярмарке фестиваля можно купить сыр, чай, деликатесы из мяса дичи и морепродукты. На разных площадках фестиваля можно будет научиться готовить блинный торт, роллы и блинный пирог с овощами. На Тверской и Манежной площадях пройдут показы спектаклей.

Где: Москва, Тверская площадь, площадь Революции, Сиреневый бульвар в Троицке и пр.

Цена: бесплатно

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Открытие Масленицы в Подмосковье

Масленичная неделя в подмосковных усадьбах и музеях начнется уже 1 марта. В программе празднования – экскурсии для групп и блинные чаепития в Сергиевом Посаде, песни-хороводы в Клину, кукольная сказка в Звенигороде, катание с горы на лошадях и собаках в Шахматово и много другое. Более подробно о программе Масленицы мы писали здесь>>

Где: Московская область, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и пр.

Цена: по билетам в музей

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Выставка «Павел Пепперштейн. Человек как рамка для ландшафта»

© скриншот

Выставка российского художника, писателя и музыканта Павла Пепперштейна с 28 февраля проходит в музее современного искусства «Гараж». Выставка представляет собой последовательность комнат, в каждой из которых развивается и живет одна из самых выдуманных им систем-ландшафтов – от изобретения им новых стран с подробной картографией до сверхпродуманных видений будущего мира, от религий, культов, верований и ритуалов до альтернативных реальностей, существующих в параллельных режимах и модальностях. Для «Человека как рамка для ландшафта» художник также создаст около 20 новых произведений, в том числе графические работы, видео и инсталляции. Помимо этого к выставке будет выпущена книга мемуаров Павла Пепперштейна.

Где: Москва, Музей современного искусства «Гараж»

Цена: от 150 до 300 рублей

Концерт Елки

© Фото, сайт parter.ru

Первый концерт Елки в рамках турне по российским мегаполисам 1 марта пройдет в «Крокус Сити Холле». Она не перестает удивлять хитами и дарит новые песни, но прежде всего поклонники ценят певицу за невероятную атмосферу ее живых выступлений, за особенную теплоту, с которой она общается со своими зрителями - как с давними и горячо любимыми друзьями.

Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Сити Холл»

Цена: от 1200 до 400 рублей

Выставка «Великие русские художники из музеев России»

© сайт culture.ru

Выставка «Великие русские художники из музеев России» 2 марта открывается в академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. На выставке можно будет увидеть работы Ильи Репина, Василия Поленова, Валентина Серова и Константина Коровина, безошибочно отличимые темперные и пастельные портреты Зинаиды Серебряковой, театральные работы А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, Е.Е. Лансере и А.Я. Головина, майолику М.А. Врубеля, резьбу по эскизам Е.Д. Поленовой, пейзажи И.И. Левитана и Л.В. Туржанского и многих других.

Где: Москва, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Цена: от 250 рублей

СУББОТА, 2 марта

Выставка кошек «Кэтсбург 2019»

Крупная международная выставка кошек «Кэтсбург 2019» 2 и 3 марта пройдет в «Крокус Экспо». Посетители смогут увидеть более 1000 породистых животных из лучших питомников России и зарубежья, а также кошачьи соревнования, где выберут трех победителей, показы различных видов кошек и шоу кошачьей моды, ярмарка товаров для кошек и пр. Заводчики смогут получить профессиональную консультацию в области разведения кошек от эксперта компании «Нестле Пурина ПетКер». Также посетителей ждут анимационные шоу, конкурсы с призами и подарками, показ кошачьей моды, выступления артистов, маркет с ювелирными изделиями на кошачью тематику.

Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Экспо»

Цена: от 150 до 400 рублей

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«Дуняша! Маркет»

Фестиваль российских дизайнеров «Дуняша! Маркет» с 1 по 3 марта пройдет в Москве. Здесь можно будет найти десятки подарков к 8 марта – одежду, обувь, аксессуары, а также купить цветы, украшения и многое другое. В рамках ярмарки пройдут розыгрыши билетов в Москвариум на ВДНХ, круиз по Москва-реке на яхте флотилии «Рэдиссон» и билеты на смотровую площадку Panorama 360.

Где: Москва, Центр дизайна Artplay

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта

Фестиваль «Собаки, которые любят»

© Фото, страница фестиваля Вконтакте

Фестиваль приютских собак и кошек «Собаки, которые любят» 3 марта пройдет в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». На фестивале будут представлены около 100 животных, которых очень ждут своих хозяев. Любое животное можно забрать домой прямо с выставки. Для этого организаторы предоставят бесплатное зоотакси от сервиса «Шкода Петмобил». Чтобы воспользоваться перевозкой, нужно сообщить о своем желании при оформлении договора на животное. В салоне автомобилей предусмотрены ремни безопасности для собак и покрытие от грязи. На фестивале будет также работать фуд-корт, пройдут мастер-классы и лекции по зоопсихологии и устроена детская зона.

Где: Москва, КВС «Сокольники»

Цена: бесплатно

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