РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В четверг днем на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной около 5 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 13:22, движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на СНТ «Лучинское-2». Средняя скорость движения на данном участке автодороги составляет 5 километров в час.

Помимо этого, пробки образовались на Старом Симферопольском шоссе, улицах Симферопольская, Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина, Высотная и других.