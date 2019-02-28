РИАМО – 28 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что одними из главных приоритетов являются совершенствование образовательных и профессиональных стандартов в стране, а также формирование системы подготовки кадров с учетом запросов рынка, передает Федеральное агентство новостей.

Президент в четверг направил телеграмму участникам, организаторам и гостям III Санкт-Петербургского международного форума труда. К участию в форуме приглашены представители научного и бизнес-сообщества, общественных организаций, а также политические деятели.

«Приоритетного внимания заслуживают задачи совершенствования образовательных и профессиональных стандартов, создания системы подготовки квалифицированных специалистов, максимально учитывающей потребности рынка труда», – говорится в документе.

По словам президента, сегодня форум является востребованной площадкой для обсуждения широкого круга проблем по формированию современного рынка труда.