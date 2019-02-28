РИАМО - 28 фев. Полиция выясняет обстоятельства конфликта в столичных Печатниках, в результате которого госпитализированы трое мужчин, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Рано утром поступило сообщение о конфликте. По предварительным данным, трое мужчин с различными повреждениями были госпитализированы. С этого же адреса в отдел полиции доставлены две девушки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.