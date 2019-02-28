РИАМО - 28 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась предоставить земельные участки для строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Стрешнево» и «Окружная», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участки расположены по адресам: ТПУ «Стрешнево», Светлый проезд, 1-й Войковский проезд, проезд Гостиничный, владение 7, платформа «Окружная», проезд Сигнальный, проезд Войковский 1-й, проезд Войковский 5-й.

«Данные земельные участки будут переданы ОАО «РЖД» для целей строительства объектов железнодорожного транспорта и выполнения работ по объектам «Интеграция Савеловского направления и Малого кольца Московской железной дороги» и «Интеграция Рижского направления и Малого кольца Московской железной дороги». Участки будут переданы инвестору в аренду сроком на шесть лет», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В будущем ТПУ «Стрешнево» объединит одноименную станцию МЦК, платформу «Ленинградская» (Рижского направления МЖД) и станцию «Войковская» Замоскворецкой линии метрополитена.

Вместе с тем платформа «Ленинградская» в рамках реализации проекта перенесена ближе к МЦК. Также продолжается строительство северного терминала ТПУ, который позволит обеспечить теплую пересадку пассажиров с Рижского направления МЖД на МЦК.