РИАМО – 28 фев. Более 750 управляющих компаний уже прислали заявки на участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» 2 марта, точное число участников будет названо в день акции, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В День открытых дверей жители Подмосковья смогут в удобное время – с 10:00 до 15:00 – обратиться в свои управляющие организации за решением жилищно-коммунальных проблем и разъяснениями интересующих вопросов», – говорится в сообщении.

Главной темой предстоящей акции станет обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования.

«В предстоящую субботу (2 марта – ред.) сотрудники Госжилинспекции, которые примут участие в акции в полном составе, вместе с представителями УК расскажут о том, как правильно пользоваться газом в быту, зачем заключать договор на техническое обслуживание ВКГО, и где можно получить информацию о специализированных организациях, которые это обслуживание осуществляют», – пояснил главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков.

Он отметил, что для наглядности во все зарегистрировавшиеся УК направили разъяснительные презентации.

С перечнем УК и адресами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «Деятельность / День открытых дверей в управляющих компаниях».

Управляющие организации могут отправить заявку на участие по 28 февраля включительно на электронную почту: www.dod@mosreg.ru.