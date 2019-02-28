РИАМО – 28 фев. Столичный аэропорт «Шереметьево» подал к Минтрансу России и Росавиации иск на 20, 6 миллиона рублей, представители воздушной гавани пока никак это не прокомментировали, сообщает «Интерфакс».

«Заявление зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 26 февраля. Материалы, разъясняющие суть требований истца, на сайте картотеки пока не опубликованы. Сумма исковых требований – 20,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Представители воздушной гавани не давали каких-либо комментариев агентству по данному факту.

МАШ является владельцем терминальной инфраструктуры аэропорта, Росавиация – собственник аэродрома.

«В конце прошлого года они заключили первое в Московском авиаузле концессионное соглашение: аэродромные объекты переданы МАШ на 49 лет для инвестиций в развитие. Объем заявленных инвестиций – 61 миллиард рублей, предполагаемый срок окупаемости – до 20 лет», – заключается в материале.