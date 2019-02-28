РИАМО - 28 фев. Открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» начнется с рок-оперы «Капитанская дочка» в честь юбилея Александра Пушкина, открытие состоится 7 июня в подмосковных Горках Ленинских, сообщил в четверг художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

В доме правительства Московской области в четверг проходит заседание оргкомитета по проведению Года театра в регионе.

«Фабрика Станиславского» - это фестиваль, который мы будем проводить во второй раз. В этом году мы откроемся эскизами рок-оперы «Капитанская дочка» в юбилей Александра Сергеевича Пушкина – 220 лет. 7 июня в Горках Ленинских отпразднуем открытие нашего фестиваля», - сказал Безруков на заседании оргкомитета по проведению Года театра в Подмосковье.

Он отметил, что в рамках фестиваля также пройдет большой цикл образовательных программ, в том числе различные мастер-классы.

По его словам, в фестивале «Фабрика Станиславского» будут участвовать российские города – Саратов, Екатеринбург, Пермь и Санкт-Петербург.