РИАМО - 28 фев. Молодые подмосковные аграрии представили свои проекты в рамках регионального этапа VII Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер», которая состоялась в аграрно-промышленном техникуме в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Игра «Начинающий фермер» позволяет вовлечь молодежь в процесс развития сельского хозяйства, расширить их знания в области создания фермерского предприятия, воплотить идеи молодых аграриев в реальный бизнес-проект», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В этом году в презентации проекта АПК приняли участие рекордное количество команд. Семь команд – из аграрных профессиональных учебных заведений и четыре команды средних общеобразовательных школ Московской области.

«Задача каждой команды состояла в том, чтобы не только придумать интересный бизнес-план, но и доказать его жизнеспособность. Ведь фермер сегодня не только ведет свое хозяйство, но и создает планирование агропромышленного комплекса, развивает навыки менеджмента, экономики, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде», – подчеркнул Разин.

Каждый представленный проект включал в себя описание фермерского хозяйства, производственный, организационный и финансовый планы работы, анализ рынков сбыта продукции или услуг, а также предполагаемые показатели эффективности проекта, включая риски и гарантии.

В состав экспертного жюри вошли представители Российского союза сельской молодежи, администрации городского округа Луховицы, банка ВТБ и Россельхозбанка, главы фермерских хозяйств региона.

Победителем игры среди учреждений среднего профессионального образования стала команда Чеховского техникума (проект по производству молока с последующим получением сыров). Второе место заняла команда Луховицкого аграрно-промышленного техникума (проект по производству куриного яйца). Третье – команда Коломенского аграрного колледжа (проект организации молочно-товарной фермы).

Старшеклассники средних общеобразовательных школ впервые приняли участие в игре «Начинающий фермер» на территории Московской области и показали интересное экономическое мышление и бизнес-проекты.

Первое место среди старшеклассников средних общеобразовательных школ присуждено Авдеевской средней школе Зарайского городского округа (проект по производству овощей в закрытом грунте). Второго места удостоена команда Ильинской общеобразовательной школы № 17 Раменского района (проект по производству сладкой кукурузы). Третье место у команды лицея имени Героя России Веры Волошиной Наро-Фоминского городского округа (проект по производству мяса кроликов).

По итогам игры все команды получили сертификаты участника, победители игры были награждены дипломами и подарками от банков. Авторы самых перспективных проектов станут участниками федеральной целевой программы по поддержке предпринимателей на селе.