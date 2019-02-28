РИАМО – 28 фев. Свыше 500 очных консультаций оказали жителям столицы по земельным и имущественным вопросам за месяц, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы (ДГИ) .

Для оптимизации работы с обращениями граждан с 14 января этого года в службе «Одного окна» департамента городского имущества по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1 проводятся консультации по земельным и нежилым имущественным вопросам с привлечением сотрудников профильных управлений.

«За первый месяц проведения консультаций за помощью к специалистам департамента обратилось более 500 жителей Москвы. Чаще всего обращения касались госуслуг, оказываемых в рамках земельного законодательства. Москвичей волновали вопросы, связанные с порядком формирования границ земельного участка, а также – с оформлением прав на земельный участок», – отмечается в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, ведомство оказывает 21 госуслугу, связанную с землей и нежилым имуществом, и в 2018 году ДГИ принял более 56 тысяч заявок от москвичей по данному виду услуг.

«Так как мы видим запрос со стороны жителей города, было принято решение упростить их взаимодействие с департаментом посредством консультаций. Это позволило уже многим заявителям получить компетентную помощь от профильных специалистов по той или иной госуслуге. Надеемся, что к концу 2019 года охват жителей столицы, обратившихся к нам за помощью, будет еще больше, а качество оказания городом госуслуг – возрастет», – полагает Гаман.

Для получения бесплатной консультации граждане могут обратиться в подразделение службы «Одного окна» по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1.

Консультации предоставляются с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед, в соответствии с графиком работы Единой службы «Одного окна».