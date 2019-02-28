РИАМО - 28 фев. На юге столицы на улице Севанской, владение 11 отменили ранее планируемое строительство объекта бытового назначения, с инвестором расторгли договор аренды на земельный участок, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Площадь земельного участка составляет 0,03 гектара. Ранее инвестор – компания ООО «Вита Риэлт» – планировал построить на территории объект бытового обслуживания шаговой доступности. Однако в настоящее время к строительству объекта не приступил.

«В этой связи ГЗК (Градостроительно-земельная комиссия города Москвы – ред.) приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта и расторжении с инвестором действующего договора аренды на земельный участок», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Заседание ГЗК, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, прошло в четверг.

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