РИАМО – 28 фев. С начала текущего года в подмосковном Реутове проведен ремонт 28 подъездов, что превышает 10 % от запланированных на год работ, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«По состоянию на сегодняшний день с начала года в порядок приведены 28 подъездов многоквартирных домов – более одной десятой части от включенных в годовой план ремонта, в работе находятся еще 47 подъездов», – сказал Каторов.

Он отметил, что в течение года, на год раньше планового срока в подмосковном Реутове будет полностью завершена пятилетняя губернаторская программа ремонта, в сферу действия которой попали подъезды всех 374 многоквартирных домов города. Всего с начала ее реализации из 1,2 тысячи подъездов в домах города в порядок приведены более 1 тысячи.

В подъездах ремонтируются полы, обновляется плиточное покрытие, заменяются почтовые ящики, проводка, оконные блоки, реконструируются входные группы.

По сведениям Реутовского информагентства, по окончанию первого цикла ремонта в 2020 году начнется обновление подъездов, которые были обустроены в самом начале выполнения программы. Финансируется ремонт из средств областного бюджета, бюджета городского округа Реутов и управляющих компаний. В соответствии с Жилищным кодексом, подъезды обязаны ремонтировать каждые пять лет.