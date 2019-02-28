РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В четверг горячую воду временно отключили в 16 домах и в детском саду Подольска, воду отключили из-за ремонтных работ на теплотрассе, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«В связи с ремонтными работами на теплотрассе сегодня (28 февраля – ред.) не будет подаваться горячая вода на дома по адресам: Красногвардейский бульвар, дома №№7, 7А, 9, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 21Б (детский сад); улица Юбилейная, дома №№34 и 36», – говорится в сообщении.

Горячей воды нет с 9:00 четверга, ее не будет до окончания работ. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.