РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. Подмосковный Красногорск занимает лидирующие позиции по развитию малого предпринимательства в регионе, сообщила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

Карисалова приняла участие во встрече с представителями малого и среднего бизнеса городского округа Красногорск в четверг. Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина рассказала участникам мероприятия об итогах работы администрации в 2018 году и сообщила о планах на текущий и ближайшие годы.

«На сегодняшний день городской округ Красногорск является лидером по развитию малого бизнеса и вкладу малого бизнеса по налогам в муниципальный бюджет», – сказала Карисалова.

Она отметила, что Московская область оказывает меры финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

«По Красногорску самое большое количество получателей. Около 20 компаний получили поручительства гарантийного фонда, это когда не хватает предмета залога. Двадцать три компании получили микрозаймы фонда микрофинансирования», – подчеркнула Карисалова.