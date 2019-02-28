РИАМО – 28 фев. Окружные площадки «Московской Масленицы» станут отличным местом, чтобы проститься с зимой и ощутить всю радость наступающей весны, с 1 марта они будут развернуты на улицах Городецкая, Новопесчаная, Профсоюзная, Хачатуряна, Ярцевская и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, в Троицке (на Сиреневом бульваре) и в Зеленограде (на площади Юности), говорится в сообщении пресс-службы оркомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

График работы площадок – с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным и в праздники.

«С 17:00 до 19:00 по будним дням и с 16:00 до 19:00 на окружных площадках будут проходить замечательные концерты и спектакли. Фестиваль «Территория» подарит москвичам концерты Государственного академического народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, ансамбля «Задорные гармонисты» и вокального ансамбля «Девчата». Эти выступления пройдут на площадках «Московской Масленицы» на Профсоюзной улице и на Ореховом бульваре», – отмечается в сообщении.

Своей любовью к русским традициям и песням поделятся и фолк-группы «Ярилов зной», «У барина», фолк-кавер-группа «КрендеЛЯ» и другие коллективы. Все они подготовили специальную «Масленичную программу».

«В театральном репертуаре – кукольный спектакль режиссера-лауреата премии «Золотая маска» «Аленький цветочек» (его покажут на Новопесчаной и Профсоюзной улицах), спектакли «Серебряное копытце», «Бука», «Петсон и Финдус. Именинный пирог» одного из лучших московских театров для малышей «Домик Фанни Белл» (посмотреть их можно в Митино, на улицах Городецкая, Профсоюзная, Новопесчаная, Ярцевская и Хачатуряна, на Ореховом бульваре)», – перечисляется в материале.

Спектакль «Чаепитие в Петровской слободе» от театра кукол из Республики Карелия смогут увидеть гости на Митинской улице, на площади Славы и на улице Хачатуряна.

На большинстве окружных площадок будут работать шале мастер-классов. К услугам маленьких гостей фестиваля – целых девять кулинарных школ с уникальной программой занятий.

«Например, в «Поварской школе» на Городецкой научат печь традиционные курники и расстегаи, блины на минеральной воде, гречневые и заварные блинчики. В «Блинном маркете» в Троицке научат делать пшенные блины по старинному рецепту, блины с орехами, корицей или картофельной начинкой. А в шале «Блинная забава» на Митинской – блины «по-царски» на сливках, «по-московски» с творогом и изюмом и «по-сибирски» с рыбной начинкой»,– подчеркивается в пресс-релизе.

Кулинарные мастер-классы дополнят занятия по ремеслам, рукоделию и созданию предметов домашнего декора. Необычную куклу-десятиручку из соломы и текстиля помогут создать в «Творческой мастерской» на Ореховом бульваре. В «Бюро декора» на улице Хачатуряна научат превращать одежду в русский народный наряд, используя уникальные трафареты.

«А в «Лесной лавке» на Бульваре Дмитрия Донского покажут, как сделать «солнечное фрисби», весеннюю птичку из ниток и магнит в виде блинчика из полимерной глины», – дополняется в материале.

Столичные парки – Сокольники, Кузьминки, Измайловский ПКиО, Лианозовский и Бабушкинский парки, парк «Фили», «Красная пресня» и сквер по Олонецкому проезду – приглашают москвичей и гостей города посетить самое знаменитое чаепитие из сказки «Алиса в стране чудес».

«Восьмого, 9 и 10 марта, с 12:00 до 19:00, гости «Московской Масленицы» смогут познакомиться там с героями Льюиса Кэрролла: Шляпником, Белым кроликом, Белой шахматной королевой и Червонной дамой, посидеть с ними за одним столом, пообщаться и поиграть в занимательные игры. А еще – выпить горячий чай со свежеиспеченными блинами, пирогами и другими лакомствами», – уточняется в сообщении.

Посетителей «Масленицы» в Троицке ждет настоящее блинное кругосветное путешествие: в местном шале подадут американские панкейки, голландские паннекокены, французские крепы с апельсиновым соусом.

В 2019 году «Московская Масленица» пройдет с 1 по 10 марта на двадцати трех площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, фолк-концерты и другие развлечения для всей семьи.