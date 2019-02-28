РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. Жителям подмосковных Люберец 2 марта разъяснят, как формируются тарифы на раздельный вывоз мусора, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В связи с запросом населения разъяснить новый порядок формирования стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил областному министерству ЖКХ совместно с муниципалитетами во взаимодействии с региональными операторами провести 2 марта в каждом муниципалитете Единый день разъяснения жителям порядка формирования тарифов за вывоз ТКО. День разъяснения по тарифам стартует в 11:00», – сказал Ружицкий.

Разъяснять порядок формирования тарифов будут по следующим адресам: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 230. Поселок Малаховка, КДЦ «Союз». Рабочий поселок Томилино, улица Пушкина, дом №9. Поселок Октябрьский, улица Комсомольская, дом №5.

«В течение всего дня эксперты помогут жителям получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», а также на многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО», – отметил Ружицкий.

Разъяснительные лекции будут проводить ответственные эксперты из регионального министерства ЖКХ, МосОблЕИРЦ, представители регионального оператора.