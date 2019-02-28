РИАМО - 28 фев. Сведения в отношении фирмы «Альфа-Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, заключенного с Росгвардией, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФГКУ здравоохранения «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ», в отношении ООО «Альфа-Групп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.
На заседании комиссии ФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Альфа-Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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