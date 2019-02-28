РИАМО - 28 фев. Сведения в отношении фирмы «Альфа-Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, заключенного с Росгвардией, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФГКУ здравоохранения «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ», в отношении ООО «Альфа-Групп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных материалов для высокотехнологичных операций. В связи с нарушением ООО «Альфа-Групп» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии ФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Альфа-Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.