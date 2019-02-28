РИАМО – 28 фев. За 10 лет кардиохирурги Филатовской детской больницы в Москве прооперировали почти 4 тысячи маленьких пациентов, учреждение отделение активно сотрудничает с Европейской ассоциацией детских кардиохирургов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Из них каждый пятый – новорожденный, включая и тех, кто родился с экстремально низкой массой тела. Ежегодно в отделении около 800 пациентов получают медицинскую помощь, а также проводится порядка 400 сложных вмешательств в рамках высокотехнологичной медицинской помощи», – отмечается в сообщении.

Главный врач детской городской клинической больницы №13 имени Филатова Антонина Чубарова отметила, что каждая операция, проводимая в их стенах, по-своему уникальна.

«Наши хирурги имеют опыт одноэтапных вмешательств при транспозиции магистральных сосудов на первой неделе жизни, резекции коарктации аорты у недоношенного младенца, тромэкстракции при инфаркте миокарда у новорожденного, операций на коронарных сосудах у новорожденных. Такие операции в мире единичны. Ежегодно по федеральным квотам у нас получают лечение от 300 до 350 детей москвичей, а также наше отделение ежегодно принимает и пациентов из других регионов России и ближнего зарубежья»,– подчеркнула она.

В отделении кардиохирургии проводятся операции при сложных и комбинированных пороках на открытом сердце с искусственным кровообращением, а также эндоваскулярные вмешательства с минимальным уровнем травматичности для ребенка.

«С 2012 года отделение активно сотрудничает с Европейской ассоциацией детских кардиохирургов, которая объединяет 192 клиники из 33 стран Европы», – уточняется в материале.

За 10 лет в отделении кардиохирургии детской Филатовской больницы было успешно прооперировано более 20% маленьких пациентов от общеевропейского числа новорожденных с тяжелыми пороками сердца, 74% из которых имели критические пороки.