РИАМО - 28 фев. В доме правительства Московской области в четверг прошла церемония вручения ключей от жилья обманутым дольщикам двух долгостроев Солнечногорска, ключи получили 10 семей.

«Я рада вас приветствовать от лица правительства Московской области в этом зале по столь важному поводу. Хочу поблагодарить вас, будущие новоселы, за ваше терпение в тот период времени, когда мы с вами ждали этого события. Хочу поблагодарить застройщика, что наконец-то долгими усилиями, но мы пришли к этому дню», – сказала заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова в ходе приветственного слова.

Она также поблагодарила администрацию муниципалитета, которой досталось непростое наследие по обманутым дольщикам.

«Восстановление прав пострадавших граждан – это одна из приоритетных задач правительства Московской области. Задача непростая, решение не всегда бывает быстрым, иногда на него нужно потратить не один год, как и было с вашим объектом. Выполнение данной задачи находится у нас на особом и на личном контроле губернатора. Без нашего губернатора, Андрея Юрьевича Воробьева, я думаю, мы не смогли бы добиться столь высоких результатов, которые мы видим на сегодняшний день», – отметила Баринова.

Она поздравила новоселов с этим важным событием и пожелала им тепла и уюта в новых квартирах.

Ключи в ходе церемонии вручили 10 семьям.

Ранее в поселке Смирновка Солнечногорска ввели в эксплуатацию два семиэтажных жилых дома на 224 квартиры. Первоначальный срок ввода домов К-55 и К-56 в эксплуатацию планировался в 2014 году, но застройщик ООО «Солнечногорск-Комфорт» не выполнил обязательства в срок, в связи с чем объект был взят на контроль министерства жилищной политики Московской области.

Всего ключи от жилья в этих домах должны получить 122 дольщика.