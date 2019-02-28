РИАМО - 28 фев. В Солнечногорске 2 марта состоится единый день диспансеризации для взрослого населения, пройти обследование можно с 08:00 до 17:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«С 2016 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева для прохождения медицинского обследования добавлена дополнительная суббота, чтобы как можно больше работающего населения могло позаботиться о своем здоровье», – отметил заместитель главы администрации района Алексей Аксютенко.

Целью диспансеризации является выявление заболеваний на ранней стадии и коррекция основных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и хронических заболеваний легких.