РИАМО – 28 фев. Администрация подмосковного Реутова подготовила для горожан недельную программу масленичных гуляний, которые пройдут под девизом «Солнечная масленица», впервые в нее включен конкурс подворий, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«Организаторы «Солнечной масленицы» в Реутове подготовили для наших жителей как традиционные гуляния, так и целый ряд сюрпризов. Например, в этом году впервые пройдут городские конкурсы «Арт-чучело» и конкурс подворий. Уверен, что каждый – от мала до велика – найдет занятие по душе, и праздники пройдут в теплой и по-настоящему весенней атмосфере», – сказал Каторов.

Он отметил, что соответствующим ведомствам и организациям города даны указания по поддержанию общественного порядка и должного санитарного состояния на улицах на протяжении всех дней празднования.

По данным Реутовского информагентства, подробно с афишей событий можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации и на официальной странице администрации Реутова в соцсети Instagram.

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