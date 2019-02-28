РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. В прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса в подмосковном Красногорске получили субсидии из регионального и муниципального бюджетов на общую сумму более 27 миллионов рублей, сообщил первый заместитель главы администрации муниципалитета по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Азер Мамедов.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в четверг встретилась с представителями малого и среднего бизнеса городского округа. Она рассказала об итогах работы администрации в 2018 году и сообщила о планах на текущий и ближайшие годы. Во встрече приняла участие замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

«В 2018 году 35 компаний малого и среднего бизнеса получили субсидии на сумму более 27 миллионов рублей, из них 24 компании получили субсидии из муниципального бюджета и 11 – из областного», – сказал Мамедов.

По его словам, субсидии могут получить только предприниматели, не имеющие долгов по налогам.

«В Красногорске субсидии получает, в основном, социально направленный бизнес», – добавил Мамедов.

Он напомнил предпринимателям, что по решению главы муниципалитета в кабинете №113 администрации каждый четверг с 9:00 до 14:00 ведут прием предпринимателей.

«Лучше заранее записаться и задать свой вопрос, чтобы к вашему приходу мы дали основательный профессиональный ответ», – подчеркнул Мамедов.

Телефоны для записи: 8(495)562-33-71, 8(495)562-46-68, 8(498)568-24-88.