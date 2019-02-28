РИАМО - 28 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили нарушения фитосанитарного законодательства РФ при проверке ООО «Красная Звезда» в Зарайске, за что фирма заплатит штраф в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомством была проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере качества и безопасности зерна в отношении ООО «Красная Звезда», осуществляющего свою хозяйственную деятельность в подмосковном городе Зарайск.

«Во время проверки установлен факт нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»: предприятие не проводит в течение всего периода хранения фуражного зерна (пшеница, ячмень, овес, кукуруза) проверку условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна, наличия постороннего запаха», – отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года за выявленные нарушения ООО «Красная Звезда» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, законному представителю ООО «Красная Звезда» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.