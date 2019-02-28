РИАМО – 28 фев. Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, серебряную и бронзовую медали на турнире по конькобежному спорту, также в копилке конькобежцев три призовых места в общем зачете, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальный этап Кубка России стартовал в Москве 27 февраля и продлится он до 1 марта. В состав команды Подмосковья вошли спортсмены из центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Среди них мастер спорта международного класса Михаил Казелин, мастер спорта Ирина Кузнецова, заслуженный мастер спорта Ольга Граф, мастер спорта Елена Еранина и мастер спорта Анна Опытова

«Казелин занял первое место в забеге на 500 метров у мужчин с результатом 35,7 секунд. Второе место у Артема Золотарева из Санкт-Петербурга – 36 секунд. На третьем месте Михаил Козлов из Пермского края – 36,1 секунды», – говорится в сообщении.

В забеге на 500 метров у женщин первое место заняла Ирина Кузнецова из Подмосковья (38,4 секунды), на втором месте оказалась Ирина Аршинова из Мурманской области (39,5 секунды), третье место у Елены Самковой из Челябинской области (39,9 секунды).

В забеге на 3000 метров все призовые места заняли спортсменки из Подмосковья. Ольга Граф финишировала с результатом 4,19,48 секунды, результат Елены Ераниной – 4,23,85 секунды, третье место у Анны Опытовой, ее результат – 4,24,42 секунды.

«Результаты выступления в общем зачете у женщин на 500 метров: первое место – Надежда Асеева (Челябинская область) – 390 очков, второе место – Дарья Филлипова (Иркутская область) – 345 очков, третье место – Ирина Кузнецова (Московская область) – 325 очков», – отмечается в материале.

По результатам выступления в общем зачете Кубка России у женщин на 3000 метров первое место заняла Ольга Граф из Подмосковья – 430 очков, на втором месте оказалась еще одна подмосковная спортсменка Елена Еранина – 390 очков. Третье место у Анастасии Зуевой из Пермского края – 301 очко.

«Хочу от лица всего Подмосковья поздравить наших конькобежцев с отличными результатами на финальном этапе Кубка РФ. Вот уже несколько лет мы занимаемся развитием конькобежного спорта, и это приносит ощутимые результаты», – сказал министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в подмосковной Коломне каждый год проходят спортивные мероприятия, всероссийские и международные, профессиональные и любительские.