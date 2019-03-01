Греция – страна, в которой есть все, что привлекает туристов из России: великолепные пляжи и живописные развалины. Сюда едут православные христиане, чтобы подняться на святой Афон, влюбленные пары, чтобы устроить свадебную фотосессию на Санторини, любители дискотек, отдыха с детьми, красивых видов, вкусной еды и шопинга. 26-летняя Наталья Тихонова из Волоколамска, которая два года жила и работала в Греции, рассказала РИАМО, почему она вернулась в Подмосковье.

На левом «пальце» Халкидики

© из архива Натальи

В подмосковном Волоколамске я живу с рождения. Здесь получила два высших образования – экономическое и в сфере туризма. В 2006 году для прохождения практики от Российской международной академии туризма я уехала работать на полгода в Турцию. Это было сделать совершенно не сложно, у вуза были договоренности с турецким туроператором Mostravel (теперь это компания TUI).

Зимой следующего года в Москву для набора сотрудников приехали представители крупного греческого туроператора Mouzenidis Travel. Я поехала на собеседование, где проверяли знание английского языка и профпригодность.

Отсев был жесткий, но мне повезло, и я получила приглашение на работу в Северной Греции, контракт был на полгода.

В начале апреля 2007 года я прилетела в Салоники, оттуда поехала на полуостров Халкидики, а точнее, на его левый «палец», как называют греки полуостров Кассандра.

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Страх греческого языка

© из архива Натальи © из архива Натальи 1 из 2

Свою работу в Греции я не воспринимала как переезд. Я летала туда работать по полгода и постоянно возвращалась обратно.

Было немного страшно из-за языкового барьера, ведь далеко не все греки, как и у нас в России, говорят по-английски. Я понимала, что мне придется там ходить в местные магазины, аптеки, заправляться на автозаправках и прочее. Когда я отправлялась работать в Турцию, у меня были базовые знания языка, которые очень быстро перешли из пассива в актив.

Продолжая совершенствовать турецкий, я параллельно изучала английский и немецкий. И, если честно, учить еще и греческий мне совсем не хотелось. Но - пришлось и, надо сказать, даже понравилось!

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Медленная жизнь

© из архива Натальи © из архива Натальи 1 из 2

Люди там живут совсем в другом ритме - никто никуда не торопится. Нашим российским туристам это видится медлительностью и даже нежеланием помочь. Например, греки не побегут немедленно исправлять ваш кондиционер, просто сделают это позже, когда им будет удобно.

Без паники, товарищи, «сига, сига» - как любят говорить греки.

Греческая сиеста является подтверждением размеренной и комфортной жизни. Греки считают, что живут в тяжелом для здоровья климате, поэтому им необходимо спать в полуденную жару. Примерно с 13:00 до 18:00 не принято звонить, поскольку все спят! Если все-таки пришлось позвонить, то тебя спросят: «Ты на часы смотрел?! Что-то случилось?»

После окончания сиесты они работают до 10 вечера, а в курортных зонах и дольше, до 12 часов. При этом греки успевают ежедневно посидеть в многочисленных кафе и тавернах, выпить любимый греческий фраппе, пообщаться и покурить.

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Греки везде встречают с улыбкой

© из архива Натальи

Когда меня спрашивали дома, ну, как там у греков, расскажи, я говорила о том, что жизнь в Греции лучше, легче и явно веселее. Мне до сих пор тяжело от того, что у нас в магазинах и больницах не принято быть приветливыми. У греков же все наоборот – они везде встречают людей с улыбкой.

В ответ мне говорили, что ты в курортных зонах жила, вот они и улыбались туристам. Но это не так! Я работала в курортных зонах, но ходила в магазины и другие места, где не бывают туристы, и там мне местные греки искренне улыбались.

Перестрелка цветами

© из архива Натальи

Греки - люди гостеприимные, шумные, иной раз кажется, что они ругаются, но нет - громко общаются. В Греции много клубов с европейской музыкой, но есть клубы с греческой музыкой, там редко увидишь туристов. Я ходила именно в такие.

Чисто греческая тусовка - «бузуки», удовольствие недешевое. В «бузуки» живая музыка, поют популярные греческие певцы, весь зал и вип-зона по двум сторонам сцены уставлены столиками, которые надо резервировать заранее. Зал обычно битком, подаются там только напитки.

Единственным дискомфортом для меня, некурящего человека, была дымовая завеса от сигарет, ведь в Греции очень много курят.

© из архива Натальи

Между столами ходят девушки, которые предлагают купить бутоны гвоздик. Потом эти бутоны цветов посетители бросают на сцену в качестве комплимента певцу или осыпают ими любимых, а еще – это хороший способ познакомиться. Чтобы привлечь внимание понравившегося человека, в него бросают бутонами. На протяжении всего вечера идет перестрелка цветами, а к концу мероприятия тысячи бутонов оказываются на полу.

Интересно, что в Греции нет предрассудков в отношении четного и нечетного количества цветов, которые дарят своим возлюбленным.

Часто можно увидеть мужчину, ожидающего свою даму, с двумя цветками в руках.

Когда за мной стал ухаживать грек, он мне под дворниками машины часто оставлял два цветка. Меня это вначале, по понятным причинам, в ужас приводило.

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Открытые ночью храмы

© из архива Натальи

Многие храмы в Греции даже на ночь не закрываются, свечи там лежат в открытом доступе, рядом стоят ящики, в которые ты можешь бросить деньги за свечи, сколько посчитаешь нужным. Это о многом говорит.

Греческие свадьбы без таинства венчания я не представляю. Очень красиво в Греции проходят и крестины детей. Храмы украшают живыми цветами, вуалью, а люди одеваются празднично. Словом, это очень верующий народ! Но в законные браки там вступать не спешат, в основном женятся в районе 30 лет и позже.

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Мечта о русском муже

© из архива Натальи

В Греции я быстро пошла по карьерной лестнице – приехала работать трансферменом, а стала - ответственной за регион на Кассандре, потом за полуостров Ситония. Я руководила командой отельных гидов и трансферменов, курировала отели.

Фирма мне предоставляла жилье, машину, оплачивала бензин и телефон. Одновременно я еще училась в России, поэтому на протяжении двух лет работала в Греции по полгода. А по окончании учебы решила жить в России, потому что скучала по дому.

В моей голове всегда было выражение: «где родился - там и пригодился», и мужа я хотела только русского!

Пока я жила на островах, за мной стал ухаживать грек, он был очень влюблен, потом предложил выйти за него замуж и остаться жить в Греции. Познакомились мы еще в первый мой приезд в Грецию, но это было не то. Грек был достойным человеком, прекрасно ко мне относился, но я все-таки ему отказала. Поняла, что хочу с мужем дома говорить по-русски, при этом не упрощая для понимания выражений.

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С райских островов - в Сбербанк

© из архива Натальи

При этом много моих коллег остались в Греции, вышли замуж за греков, имеют хорошие крепкие семьи и продолжают работать в туризме. В Грецию легко влюбиться и остаться там жить, но это не моя история. Находясь в Греции, я всегда чувствовала, что мой дом в России. И как бы хорошо ни было в гостях, дома лучше!

Я скучала по березкам и крапиве, по летним дождям! А каким «вкусным» казался воздух, по прилету в Россию, после жаркого греческого!

Когда у меня появилось четкое понимание, что я хочу жить дома, я прервала свою греческую карьеру и осталась в Волоколамске. Решила попробовать себя по первому своему образованию - экономистом.

Проработав в отделе корпоративных клиентов Сбербанка 8 месяцев, я заскучала: не хватало живого общения, эмоций, движения. Когда я уволилась из банка, было ощущение, что вышла из тюрьмы на свободу!

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Туризм в Волоколамске

© из архива Натальи

Многие знакомые просили у меня советов в отношении отдыха и навели меня на мысль открыть турагентство в своем городе - заниматься тем, что я умею и люблю.

Так в 2010 году я открыла турагентство «Натали-travel» в родном Волоколамске - отправляю людей отдыхать за границу и по России, а также принимаю тургруппы в своем городе.

В настоящее время я работаю не только в своем турагентстве, но и в Ярополецком краеведческом музее. Эта деятельность является моим хобби и настоящей отдушиной, поскольку мне всегда было близко все, что связано с Пушкиным и Гончаровыми.

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Подмосковное счастье

© из архива Натальи

Пока я жила в другой стране, я расширила свой кругозор, улучшила знание языков, обзавелась большим кругом коллег, с которыми продолжаю общаться до сих пор. Я состоялась в своей профессии, научилась виртуозно парковаться, так как в Греции с парковкой были большие трудности. А еще у меня был вечный цейтнот, времени катастрофически не хватало, поэтому теперь я научилась все делать быстро!

Греция - страна морская, в ее кухне много морепродуктов, овощей, сыра, оливкового масла. Я обожаю морепродукты, а также моему сердцу близки мусака, дзадзики, сувлаки, хорьятики (у нас этот салат знают, как «греческий»). Мне до сих пор не хватает вкусного сыра, греческих сладостей и прочих гастрономических прелестей…

Но я ни о чем не жалею, потому что в Волоколамске у меня теперь любимая семья – муж и дети.

Если вы планируете выйти замуж за грека и есть кандидат, то, не задумываясь, можно переехать в Грецию. Во всех остальных случаях надо взвесить все за и против.

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