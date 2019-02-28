РИАМО – 28 фев. Подмосковье и Москва вошли в топ-5 направлений России для путешествий и отдыха весной, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Ранее сотрудники сервиса назвали самые популярные туристические направления России этой весной.

«Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Подмосковье входят в первую пятерку направлений для весенних путешествий по России. В топ-10 также попали Ставрополье, Карелия, Татарстан, Тверская и Ленинградская области», – отмечается в сообщении.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют весенние поездки в Москву в среднем на 3,5 ночи и тратят на аренду жилья 3 тысячи рублей в сутки. В Подмосковье - 3 ночи (5,5 тысяч в сутки).

«Дешевле всего проживание обходится в Ставропольском крае. По длительности курортного отдыха лидируют Краснодарских край и Крым, экскурсионного отдыха - Санкт-Петербург», – добавляется в сообщении.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей, квартир и домов туристами для проживания с 1 марта по 31 мая 2019 года.