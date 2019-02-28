РИАМО - 28 фев. В кафедральном соборе Святых Петра и Павла 2 марта состоится необычный концерт «Прогулки по Бродвею» при участии Государственного духового оркестра России, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Belcanto.

«В рамках концерта зрители услышат музыку из легендарных мюзиклов «Призрак оперы», «Звуки музыки», «Кошки», «Отверженные» и многих других бродвейских представлений в необычном органно-оркестровом звучании», – говорится в сообщении.

Произведения Бернстайна, Уэббера, Роджерса и Шенберга будут сопровождаться необычным мультимедийным шоу – видеоинсталляциями песочной анимации, рождающимися по мановению руки мастера песочной анимации непосредственно во время концерта.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Олеся Кравченко (орган), Анна Иванова (песочная анимация) и Государственный духовой оркестр России.