РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 фев. Юные хоккеисты из подмосковного Королева стали победителями регионального турнира «Золотая шайба», сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

Всероссийские соревнования клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» проходили с 25 по 27 февраля в Ледовом дворце «Армада» в Одинцове, они являются региональными и предшествуют всероссийскому финалу турнира «Золотая шайба».

«От всей души поздравляю наших мальчишек – юных хоккеистов ХК «Галактика» с победой в областном турнире «Золотая шайба». Теперь ребят ждет Сочи, где пройдет финал турнира. Приятно, что дети тренируются на обновленном современном стадионе «Вымпел», где созданы все условия для полноценных занятий спортом. Желаю новых побед и достижений! Молодцы!» – написал в своем Instagram-аккаунте Ходырев.

Турнир «Золотая шайба» проходит с 1964 года и объединяет лучших юных хоккеистов. Сначала турниры проводятся в муниципальных образованиях, потом проходят региональные этапы, далее проходит встреча в финале на всероссийском турнире. Инициатором и вдохновителем турнира стал знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов.