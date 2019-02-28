РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. В микрорайоне Самолет Люберец открыли новый детский сад «Самолетик», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг состоялось торжественное открытие детского сада №16 «Самолетик». Дети из микрорайона Самолет прочитали стихотворения и показали небольшой концерт.

«Я хочу вас всех поздравить с открытием нового детского сада «Самолетик» на 280 мест. Сюда придут ребятишки, для них это будет хороший, светлый дом, они будут радоваться. Хочу сказать слова благодарности строителям – группе компаний «Самолет», – сказал Ружицкий.

Он наградил знаками отличия и почетными грамотами представителей строительной компании. После награждения представитель ГК «Самолет» вручил символический ключ заведующему детским садом Светлане Скороходовой. Затем почетные гости перерезали красную ленточку.

Строительство детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров на улице Камова началось в апреле 2017 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 280 детей, всего будет 12 групп, среди них четыре группы для детей с ограниченными возможностями. Для них оборудовали специальный лифт, санузлы. Кроме того, взрослые, имеющие инвалидность, смогут подняться на любой этаж здания с помощью лифта.

На первом этаже заведения оборудовали пищеблок. Здесь также установили подъемник, который будет подавать еду в раздаточную комнату, оттуда ее будут развозить на тележке. На втором этаже расположен спортзал, медицинский кабинет. На третьем этаже появится актовый зал для проведения праздников.

При оформлении фасада здания использовали около 12 разных цветов. Помимо этого, в дизайне окон присутствуют ромбовидные и круглые формы.