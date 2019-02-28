РИАМО - 28 фев. Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении участников банды, которые убили 21 человека, в том числе главу подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко, уголовное дело направлено в прокуратуру, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Константина Пискарева, известного под прозвищем «Костя Большой», возглавлявшего банду, и ее членов – Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, Дмитрия и Николая Юровых», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого им вменяются бандитизм, покушения на убийства и убийства, похищение человека, незаконный оборот оружия, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В период с 1996 по 1999 годы Пискарев создал банду для совершения убийств. В ее состав в разное время вошли Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Столяров, Сергей Безруков, Юровы и другие.

«Первые преступления были совершены еще в конце 90-х годов, однако установить причастных к ним лиц тогда не удалось. Выйти на след этой банды следователям совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ России удалось в 2016 году в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко. Расследуя дело об убийстве Евгения Душко, следователь Следственного комитета России установил взаимосвязь между рядом подобных преступлений», — добавляется в сообщении.

Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников.

Банда убила 21 человека в Москве, Подмосковье и других регионах, ее участники также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В банде была строгая дисциплина, ее деятельность характеризовалась тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией.

«Участники банды посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидером, не соглашались с его требованиями в части предпринимательской деятельности. Так же произошло и в случае убийства Евгения Душко. По данным следствия, в 2011 году между Пискаревым и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать», — поясняется в сообщении.

После этого Пискарев решил убить Душко. По указанию главаря Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле и месте проживания жертвы.

Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Пискарев подошел к нему и произвел не менее семи выстрелов из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело в отношении девяти фигурантов направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Безруков и Мишин продолжают знакомиться с материалами выделенных в отношении них уголовных дел. Сарьян объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое соучастников — Лупичев и Земцов — уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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