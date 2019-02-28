РИАМО - 28 фев. АО «Воскресенские минеральные удобрения» направило два проекта на соискание Национальной премии в области экологии «ЭРАЭКО-2019», говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2017 году проект компании «Живая среда. Вода» в номинации «Экопросвещение» был удостоен высокой оценки и вошел в шорт-лист лучших экологических проектов России. Проект получил развитие, и общественности были представлены еще две серии, посвященные воздуху и почве.

«На конкурс «ЭРАЭКО-2019» направлена медиатрилогия «Живая среда», а также анимационные фильмы «Приключения Колбочкина». Оба проекта успешно реализуются на территории Воскресенского района и призваны повысить экологическую грамотность населения, воспитать чувство заботы об окружающей среде, способствовать созданию общеобразовательного пространства, развивающего у детей школьного возраста интерес к изучению экологии на примере работы завода», – говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью Ирина Филатова, успешное выступление на конкурсе российского масштаба вдохновило компанию на создание новых проектов, которые помогают объективно и доступно рассказывать обо всех сферах деятельности крупнейшего химического предприятия Подмосковья.

«И если трилогия «Живая среда» рассчитана на учащихся старших классов, то анимационный проект «Приключения Колбочкина» создавался для детей, которые еще не приступили к изучению химии и краеведению, но с удовольствием вместе с мультгероем путешествуют по химкомбинату и знакомятся с основами экологии. Проекты уже снискали признание и популярность у детей Воскресенского района. Надеемся, что авторитетное жюри оценит их по достоинству», – сказала Филатова.

Премия учреждена международным общественным движением «ЭРАЭКО» в 2013 году. Она является частью масштабной Национальной программы «Экопроекты России» и проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, ООН-Окружающая среда (ЮНЕП) и Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России.

Критериями оценки представляемых на соискание премии проектов являются актуальность, инновационный характер и социальная значимость.