РИАМО - 28 фев. Собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления состоится в Мособлдуме 1 марта, на нем обсудят влияние местных сообществ на развитие территорий страны, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Главной темой собрания станет роль местных сообществ в решении социально-экономических и общественных вопросов развития территорий в России. Будут работать дискуссионные площадки по вопросам законодательного регулирования деятельности ТОС (территориальное общественное самоуправление – ред.), финансовых механизмов поддержки», – говорится в сообщении.

В собрании примут участие активисты органов ТОС всех регионов страны, руководители федеральных органов государственной власти, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, ученые и эксперты в сфере местного самоуправления.

Мероприятие начнется в 12:00 и пройдет в зале приема иностранных делегаций Московской областной думы.