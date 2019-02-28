РИАМО - 28 фев. В Тепличном переулке на северо-западе столицы с 1 марта и до 20 августа в разные периоды будут действовать перекрытия или ограничения движения, на участке пройдет реконструкция инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия будут действовать с 1 марта по 25 апреля круглосуточно на участке Тепличного переулка в районе дома 10; с 15 мая по 5 июля круглосуточно на участке Тепличного переулка в районе дома 4. Полное перекрытие будет с 5 по 25 июля круглосуточно на участке Тепличного переулка от дома 4 по Тепличному переулку до дома 1, корпуса 1 по улице Маршала Бирюзова.

«Участок: улица Маршала Малиновского в районе дома 9. Период: с 15 мая по 25 июля круглосуточно. Особенности: до одной полосы», – отмечается в сообщении.

Также ограничения введут с 25 июля по 20 августа круглосуточно по одной полосе частично на участке Тепличного переулка в районе дома 4 по улице Берзарина.