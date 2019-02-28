РИАМО - 28 фев. Подготовительные работы ко второму этапу реконструкции Старошереметьевского шоссе начали в Подмосковье, это позволит улучшить транспортную доступность международного аэропорта «Шереметьево», сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Сейчас на участке идут подготовительные работы: расчистка территории, завоз материалов, подготовка строительного городка и разработка рабочей документации. В работах задействованы 20 специалистов и 12 единиц техники», - сказал представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе (автодорога «Шереметьево-1» - «Шереметьево-2») предполагает строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги Лобня - аэропорт «Шереметьево» и Шереметьевского шоссе. Работы будут проходить на участке Шереметьевского шоссе от терминала В до грузового терминала и на всем протяжении Авиационной улицы с выходом на Шереметьевское шоссе.

Проведение реконструкции позволит повысить транспортную доступность «Шереметьева». Завершить работы планируют в 2020 году.

В мае 2018 года за счет завершения строительства разворотной петли у гостиницы «Новотель» снижена транспортная нагрузка на терминалы D, F, E. Кроме того, ликвидирована пробка у нового терминала B за счет расширения участка Шереметьевского шоссе с двух до трех-пяти полос движения и организации одностороннего движения.