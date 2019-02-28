РИАМО – 28 фев. Генерал-полковник в отставке, бывший первый замминистра промышленности Александр Бриндиков попал в реанимацию после нападения двух неизвестных в центре столицы, передает РИА Новости.

Накануне вечером между мужчиной и двумя неизвестными произошел конфликт на улице Малая Никитская.

«После драки военный, который сейчас работает советником в строительной компании, попал в госпиталь имени Мандрыка. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица», – говорится в сообщении.

В настоящий момент полиция начала проверку по факту инцидента.