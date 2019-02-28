РИАМО - 28 фев. После получения госэкспертизы, проведения конкурса по определению подрядчика и заключения госконтракта в подмосковном Воскресенске начнут реконструкцию моста через Москву-реку, сделать это планируют в 2019 году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В настоящее время проводится разработка проектной документации по реконструкции мостового перехода через реку Москву на 0,6 километра автодороги Ачкасово - Городище - Глиньково - улица Гиганта города Воскресенска», - сказал представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Государственный контракт на проектирование мостового перехода заключен в ноябре 2018 года. Завершить проектные работы и получить заключение государственной экспертизы планируют во II квартале 2019 года.

«К реконструкции объекта планируется приступить в текущем году после получения госэкспертизы, проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на строительство и заключения государственного контракта», - добавил собеседник портала.

В Подмосковье в этом году также начнут реконструкцию Лобненского шоссе и Октябрьского проспекта в Люберцах. Кроме того, планируется приступить к благоустройству 10 вылетных магистралей.