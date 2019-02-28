РИАМО - 28 фев. Подмосковье намерено изучить японский опыт строительства малоэтажных жилых домов, также власти региона предложат японским коллегам изучить энергоэффективные технологии, которые используются в Московской области, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов в ходе пресс-конференции по итогам роуд-шоу в Хоккайдо.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«Наши коллеги из Хоккайдо предложили посмотреть презентации технологий малоэтажного жилищного строительства на территории Московской области. Готовы обеспечить возможность переговоров с девелоперами. И будем заинтересованы предложить энергоэффективные технологии, используемые у нас», - сказал Хромов.

Он отметил, что малоэтажное строительство является приоритетным направлением работы в жилищной отрасли Подмосковья.

«Мы договорились о приглашении таких компаний с визитом в Московскую область», - заключил Хромов.