РИАМО - 28 фев. Работы по заливке последней опоры моста через Клязьму начали в подмосковном Щелкове, завершение строительства объекта планируется к концу 2019 года, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по заливке последней – второй – опоры и подготовка к установке балки моста. Также на площадке ведутся работы по установке крана. В работах задействованы 42 рабочих и 18 единиц техники», - сказал представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Он добавил, что, подрядчик ООО «ЭлинАльфа» должен построить автомобильно-пешеходный мост длиной 58 метров с подходами от улицы Фабричной до Восточной промзоны Щелкова. Расчетная скорость движения по двум полосам - 70 километров в час.

Строительство моста ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость объекта превышает 600 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из муниципального и регионального бюджетов.

Строительство должны завершить к концу 2019 года. После ввода моста в эксплуатацию поток грузового транспорта в центре города должен снизиться на 15-20%.

В Подмосковье в 2019 году также завершат строительство и введут в эксплуатацию два путепровода в Балашихе и Реутове, они облегчат трафик и сделают движение транспорта более удобным