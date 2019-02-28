РИАМО – 28 фев. Мужчина три раза выстрелил в грудь из травматического оружия кассирше одного из магазинов в районе Северное Измайлово столицы, пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 27 февраля в службу «02» поступило сообщение о срабатывании КТС в помещении магазина по адресу: улица 9-я Парковая, дом 61А, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в 21:00 задержан безработный 1967 года рождения, который в 20:50 по адресу: Щелковское шоссе, дом 54, в помещении магазина ИП «К» из травматического пистолета произвел три выстрела в кассира магазина 1970 года рождения, пытался открыто похитить из кассы магазина принадлежащие ИП денежные средства», – сказал собеседник агентства.

Женщина с рваной раной ладони левой руки и ссадиной левого плеча от госпитализации отказалась.

«Медицинская помощь оказана на месте», – резюмировал сотрудник пресс-службы.