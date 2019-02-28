РИАМО - 28 фев. Взаимодействие с Подмосковьем в сфере спортивного образования, а также развитие туризма представляют интерес для жителей Хоккайдо, сообщила губернатор префектуры Харуми Такахаси в ходе встречи с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«Хоккайдо является одним из самых популярных туристических курортов, к нам приезжают покататься на лыжах и отдохнуть в термальных источниках. Что касается Московской области, у вас есть много городов, которые являются историческими достопримечательностями. Хотелось бы активно использовать туристический потенциал наших регионов - Хоккайдо и Московской области. Также мы планируем сотрудничать с Подмосковьем в рамках развития спортивных центров по обучению дзюдо, айкидо, каратэ. Давайте работать в этом направлении», - сказала Такахаси.

Она отметила, что также интересно взаимодействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас есть очень большой опыт по строительству морозостойких зданий. У нас бывает до минус 30 градусов. Я вижу, что у нас есть возможность сотрудничать в этой отрасли», - заключила Такахаси.

По словам Хромова, между правительствами регионов уже сложились рабочие отношения.

«Полностью поддерживаю отрасли, по которым предложено развивать взаимодействие. Естественно туризм является самой простой базой для понимания одной страной другую. Мы крайне заинтересованы в расширении культурных связей и посещении (японцами – ред.) таких культурных центров региона, как Сергиев Посад, Коломна. Также готовы способствовать популяризации среди подмосковного населения возможности посещения Хоккайдо. В том числе обмен студентами и школьниками старших классов. Различные молодежные, спортивные обмены являются необходимыми», - отметил Хромов.