РИАМО - 28 фев. В микрорайоне подмосковного Серпухова открылась новая школа, рассчитанная на 600 мест, здесь предусмотрено все необходимое для организации комфортного процесса обучения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Школа – новостройка на 600 мест открылась сегодня в микрорайоне Ивановские дворики городского округа Серпухов. На постройку и оснащение школы было выделено порядка 650 миллионов рублей», – сообщила Забралова.

По ее словам, строительство школы велось в рамках губернаторской программы «Образование Подмосковья».

«Школа оснащена всем необходимым для организации комфортного процесса обучения. В учреждении будет уделяться особое внимание медицинскому и лингвистическому профилям обучения. Преподавание нескольких предметов будет вестись на иностранном языке», – отметила Забралова.

Она также добавила, что открытие новой школы позволит сократить численность обучающихся во вторую смену в городском округе Серпухов с 14% до 9%.

«Количество детей в школах Московской области ежегодно увеличивается на 40 тысяч человек. В целом в области, несмотря на ежегодный прирост детей, за пять лет вторая смена сократилась с 11,5% до 6%», – резюмировала Забралова.