РИАМО - 28 фев. Японский реабилитационный центр для онкобольных могут открыть на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) или на другой территории Подмосковья к концу 2020 года, сообщил генеральный директор Medical Tourism Japan Кацуя Сахагами в ходе роуд-шоу инвестиционного потенциала Подмосковья.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Зампред правительства региона Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«Следующий наш проект - медицинская реабилитация - вместе с МОНИКИ мы хотим создать реабилитационный центр, это возможно на территории МОНИКИ в центре Москвы или на новом участке в области. После посещения онкологического центра в Балашихе мы думаем о том, не создать ли там такой центр. От выбора места зависят сроки - как только определимся, в течение года проект будет реализован», - сказал Сахагами.

Он уточнил, что проект планируют реализовать в течение 1,5 лет с данного момента.

Он отметил, что в центре будут использоваться японские методики реабилитации после онкологических заболеваний, которые позволяют пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни. Помимо медицинской помощи, больные нуждаются в психологической поддержке. Это должны быть плановые мероприятия.