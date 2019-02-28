РИАМО - 28 фев. В Подмосковье начал работу оперативный штаб по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В правительстве Московской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе.

«Основываясь на предварительном прогнозе ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», специалисты делают вывод, что в этом году весеннее половодье начнется в стандартные для нашей климатической зоны сроки: в конце марта – начале апреля», – отмечается в сообщении.

При наиболее неблагоприятном развитии событий, что маловероятно, в зону частичного подтопления могут попасть 106 небольших населенных пунктов на территории 30 муниципальных образований Московской области с суммарным населением порядка 12 тысяч человек.

«Для координации действий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод уже приступил к работе областной межведомственный оперативный штаб. Аналогичные штабы будут работать в каждом муниципальном образовании. А на предприятиях энергетики и ЖКХ формируются рабочие группы, которые возьмут на контроль подготовку к паводку систем жизнеобеспечения и инфраструктурных объектов», – дополнил Пестов.

В настоящее время проводится обследование на предмет готовности к безаварийному пропуску паводковых вод всех гидротехнических сооружений (дамб, плотин, шлюзов), которых на территории региона свыше 1,6 тысячи. Также организован круглосуточный мониторинг уровня воды в крупнейших реках и водохранилищах – за этим следят специалисты на 34 гидропостах.

«Безопасность населения, социальных объектов и инфраструктуры Московской области во время прохождения весеннего половодья обеспечит группировка сил и средств в составе 46 тысяч человек и более 8 тысяч единиц спецтехники», – пояснил Пестов.

Он добавил, что 14 марта на территории городского округа Истра запланировано проведение общеобластных тактико-специальных учений, в ходе которых будут отработаны вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации возможных последствий весеннего половодья.

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