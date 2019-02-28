РИАМО – 28 фев. Следственный комитет в Восточном округе Москвы возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, из-за которой 60 учеников и работников семи столичных школ заболели дизентерией и шигеллой, передает в четверг «Интерфакс».

В декабре 2018 года в семи школах Восточного округа Москвы была приготовлена пища из сырья поставщика ООО «Вито-1». После употребления этой продукции было зарегистрировано 67 случаев заболевания учеников и педагогического состава дизентерией и шигеллой.

«Заболевшие страдали от рвоты и высокой – более 39 градусов – температуры. Во всех учебных заведениях, где были выявлены заболевшие, введен карантин. Пострадавшие проходили амбулаторное лечение дома под контролем участковых врачей», – отмечается в материале.

Специалисты при исследовании образцов сырья ООО «Вито-1» обнаружили бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей, что свидетельствует о санитарных нарушениях на предприятии.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», которое расследует следственное управление СК по Восточному административному округу Москвы.

Ранее СМИ сообщали о фактах заражения дизентерией детей и учителей в нескольких столичных детских садах. 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял под личный контроль ситуацию с отравлениями.