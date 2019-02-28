РИАМО - 28 фев. Японские компании рассматривают возможность строительства на территории Подмосковья теплиц для выращивания ягод, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе презентации инвестиционного потенциала региона.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«Обсуждался вопрос по строительству теплиц, так как по климату Московская область сравнима с Хоккайдо, так что опыт строительства теплиц крайне важен. Совместно с компаний Marubeni собираемся развивать проект для постройки теплиц для выращивания ягод. Ожидаем, что эта первая японско-российская теплица даст возможность подмосковным гражданам в ближайшие годы покупать клубнику своего производства», - сказал Хромов.

Он отметил, что Подмосковье уже входит в тройку лидеров по выращиванию огурцов, однако по ягодам пока не достигло таких показателей.