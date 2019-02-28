РИАМО - 28 фев. В Москве появится новая трамвайная линия, которая пройдет через районы Бирюлево Западное и Восточное, в рамках проекта запланировано строительство эстакады, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новая трамвайная линия улучшит транспортное обслуживание жителей близлежащих районов, который смогут быстрее добираться до метро. Москомархитектура согласовала проект эстакады, которая станет частью ветки.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, транспортная инфраструктура Москвы развивается стремительными темпами. Многопролетная эстакада общей протяженностью порядка 1 тысячи метров будет расположена в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное. Она позволит обеспечить движение трамвая через железные пути Курского направления, а также поток автотранспорта по улице Подольских курсантов», - пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На эстакаде будет располагаться остановка «Покровское»: длина платформы составит 75 метров, ширина – 3 метра. К лестничным сходам, запроектированным в виде двух башен, будет вести пешеходный переход. Фасады будут отделаны панелями в сером и голубом цветах.

«Ввиду стесненных условий участка застройки, пассажиры смогут попасть на остановку только по лестницам или воспользовавшись лифтами, установленными в башнях. Они будут устроены как обычный надземный пешеходный переход: железобетонные конструкции с лестничными маршами и лифтовыми отсеками, закрытым остеклением из монолитного поликарбоната», - пояснил Кузнецов.

Параллельно трамвайным путям по эстакаде пройдет автомобильная дорога. Для организации пешеходной связи с трамвайной остановкой предусмотрен переход.