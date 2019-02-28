РИАМО - 28 фев. В Подмосковье и Москве на 1 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, метели и сильной гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 1 марта.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей.

В Московском регионе 1 марта будет облачно, пройдет снег, местами ожидаются метель и сильная гололедица. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.

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