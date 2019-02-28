РИАМО – 28 фев. Водителя такси в столице подозревают в причинении умышленного вреда здоровью в ходе дорожной перепалки на юге города, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Большая Тульская, дом 44.

«Между водителем машины Kia 1978 года рождения, неработающим, и водителем автомобиля Skoda 1957 года рождения, произошел конфликт, в ходе которого он острым предметом нанес несколько ударов в грудь гражданину», – сказал собеседник агентства.

Позднее полицейским удалось задержать подозреваемого. Пострадавшего мужчину госпитализировали, добавил он.